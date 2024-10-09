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Чтобы победить страну-бензоколонку - нужно стать страной-бензоколонкой

Чтобы победить страну-бензоколонку - нужно стать страной-бензоколонкой

В США придумали очередной и, вне всякого сомнения, гениальный план, как им победить Россию. Ведь что является основой силы России, из-за которой её никак не удаётся победить? Нефть! Нефть, только нефть и.

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