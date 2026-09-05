😝 Как говорил один пидгороднянськый философ:"Нахіба колгоспу хмарочоси?" 😆 Что примерно можно перевести, как:"Зачем колхозу небоскребы" (из украинского Telegram-канала ""Sobitie" Кам'янське" 5 сентября 2026 г.
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