Влад Лисовец судится с коммунальщиками из-за повышения тарифов на обслуживание

Владислав Лисовец, фото: 72.ruВлад Лисовец, известный стилист и председатель ТСЖ “Дом на Сретенке” в Красносельском районе столицы, неожиданно решил обратиться в суд в связи с незаконным повышением тарифов на обслуживание нежилых помещений в его доме.
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