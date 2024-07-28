Влад Лисовец судится с коммунальщиками из-за повышения тарифов на обслуживание

Владислав Лисовец, фото: 72.ruВлад Лисовец, известный стилист и председатель ТСЖ “Дом на Сретенке” в Красносельском районе столицы, неожиданно решил обратиться в суд в связи с незаконным повышением тарифов на обслуживание нежилых помещений в его доме.