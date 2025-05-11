Полиция Ленобласти расследует гибель мотоциклиста под Приозерском

Байкер столкнулся с легковым автомобилем Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 мая в 17:50 на 113 км автодороги А-121 «Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск» мужчина на мотоцикле «Zid», двигаясь в направлении Петербурга, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении и совершавшим поворот автомобилем «Ивеко Стралис».