В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение с дождем

Синоптики в Хабаровском крае вновь предупредили о приближающемся шторме. Согласно их прогнозам, 17 и 18 ноября в большинстве районов региона ожидаются интенсивные снегопады, дождь на берегу, метель, а также порывистый ветер, достигающий 22 метров в секунду.