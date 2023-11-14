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В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение с дождем

В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение с дождем

Синоптики в Хабаровском крае вновь предупредили о приближающемся шторме. Согласно их прогнозам, 17 и 18 ноября в большинстве районов региона ожидаются интенсивные снегопады, дождь на берегу, метель, а также порывистый ветер, достигающий 22 метров в секунду.

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