Военные поздравили дошедшего до Берлина ветерана ВОВ из Горловки

Скриншот видео Под постоянными обстрелами День Победы сегодня встречают и в прифронтовых городах. В Горловке сегодня поздравили Василия Попова, который со студенческой скамьи отправился на фронт и дошел до Берлина.
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