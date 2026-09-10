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Москвичам рассказали, как вписать электронное голосование на выборах в планы

Москвичам рассказали, как вписать электронное голосование на выборах в планы

Электронное голосование на выборах в Государственную Думу пройдет в Москве с 18 по 20 сентября. Жители столицы смогут сделать выбор дистанционно или воспользоваться электронным терминалом на любом избирательном участке, не привязываясь к конкретному адресу.

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