Театр абсурда
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Театр абсурда

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От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека

От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека

ФОТО: Коллаж Царьграда Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека, сославшись на некие сомнительные фотографии из Сети, подлинность которых подтвердить нельзя.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Мальцев
спросите у Собянина ....... нужно привлекать корейцев  с Северной Кореи и охранять их от наших  казнокрадов , 5 колонны и мигрантов...
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18 час.
Evgenija Palette
&quot;ПОЖАЛЕТЬ?&quot; Это что-то не из мигрантского лексикона. Да и кто они нам такие, чтобы их пожалеть? Жалость, это, знаете, очень большое, очень  позитивное, и очень интимное чувство... И к данному вопросу никакого отношения не имеет, поскольку, кроме отвращения к этой дикости, наглости, подлости, никаких чувств не вызывает.  НО Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТО СЛОВО &quot;ПОЖАЛЕТЬ&quot; ВБРОСИЛИ НЕ МИГРАНТЫ, И ДАЖЕ НЕ ДИАСПОРЫ,  А НАШИ ХУСНУЛЛИНЫ, СОБЯНИНЫ, МАТВИЕНКИ и иже с ними, Которые никак не могут оторвать от себя ЭТУ КОРМУШКУ... И пытаются заручиться согласием, слезливыми аханьями и оханьями бабок на скамеечках у подъездов. ( Чтобы облегчить Бастрыкину оправдания в своем и его ничегонеделании).  Они вообще, отдают себе отчет в том, что ОНИ ДЕЛАЮТ, и к ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ?
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16 час.
Evgenija Palette
корейцы - это был бы лучший вариант. Они - дисциплинированные, честные трудяги. НО ОНИ НЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ... Вот, и весь сказ.
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16 час.

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