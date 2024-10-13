ФОТО: Коллаж Царьграда Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека, сославшись на некие сомнительные фотографии из Сети, подлинность которых подтвердить нельзя.
От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Виктор Мальцев
спросите у Собянина ....... нужно привлекать корейцев с Северной Кореи и охранять их от наших казнокрадов , 5 колонны и мигрантов...
Ответить
18 час.
Evgenija Palette
"ПОЖАЛЕТЬ?" Это что-то не из мигрантского лексикона. Да и кто они нам такие, чтобы их пожалеть? Жалость, это, знаете, очень большое, очень позитивное, и очень интимное чувство... И к данному вопросу никакого отношения не имеет, поскольку, кроме отвращения к этой дикости, наглости, подлости, никаких чувств не вызывает. НО Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТО СЛОВО "ПОЖАЛЕТЬ" ВБРОСИЛИ НЕ МИГРАНТЫ, И ДАЖЕ НЕ ДИАСПОРЫ, А НАШИ ХУСНУЛЛИНЫ, СОБЯНИНЫ, МАТВИЕНКИ и иже с ними, Которые никак не могут оторвать от себя ЭТУ КОРМУШКУ... И пытаются заручиться согласием, слезливыми аханьями и оханьями бабок на скамеечках у подъездов. ( Чтобы облегчить Бастрыкину оправдания в своем и его ничегонеделании). Они вообще, отдают себе отчет в том, что ОНИ ДЕЛАЮТ, и к ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ?
Ответить
16 час.
Evgenija Palette
корейцы - это был бы лучший вариант. Они - дисциплинированные, честные трудяги. НО ОНИ НЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ... Вот, и весь сказ.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии