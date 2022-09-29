Министерство финансов РФ объявило благодарность сотрудникам "Росгосстраха"

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые успехи в труде приказом № 1607 л/с объявлена благодарность Министерства финансов Российской Федерации пятерым сотрудникам ПАО СК «Росгосстрах»: Дещенко Валентине Петровне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса «Петропавловск-Камчатский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Камчатском крае (общий стаж работы – 46 лет, в «Росгосстрахе» – 36 лет); Малюшиной Любови Викторовне, специалисту по исследованию рынка агентского центра «Гаврилово-Посадский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ивановской области (общий стаж работы – 35 лет, в «Росгосстрахе» – 35 лет); Манаховой Татьяне Ивановне, специалисту по исследованию рынка агентского центра «Кузоватовский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ульяновской области (общий стаж работы – 51 год, в «Росгосстрахе» – 41 год); Рабковой Любови Алексеевне, страховому агенту агентского центра «Устюженский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Вологодской области (общий стаж работы – 45 лет, в «Росгосстрахе» – 32 года); Скорец Елене Леонидовне, специалисту по исследованию рынка агентского центра «Сортавальский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Карелия(общий стаж работы - 37 лет, в «Росгосстрахе» – 26 лет).