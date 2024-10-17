В России появятся два новых платежных сервиса: «Волна» и BRICS Pay

По словам разработчиков, «Волна» и BRICS Pay не только позволят использовать iPhone для бесконтактной оплаты картами «Мир», но и россиянам платить российскими картами за границей, а иностранцам — Visa и Mastercard в России.
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