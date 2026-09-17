Агроном Гурина: Россия давно перестала быть страной картошки и капусты

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина заявила, что массовое выращивание экзотических культур дачниками служит важным индикатором спроса для агробизнеса.
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