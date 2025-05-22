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Царьград

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Кто управлял США вместо больного Байдена? Расследование начал американский Сенат

Кто управлял США вместо больного Байдена? Расследование начал американский Сенат

После обнародования диагноза экс-президента Штатов Джо Байдена в Сенате США начали расследование.Накануне, как гром среди ясного неба прогремела информация об  агрессивной форме рака простаты с метастазами в костную ткань у бывшего президента США Джо Байдена.

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