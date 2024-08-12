Автомобильный ретро футуризм: 7 концептуальных автомобилей весьма странного дизайна

Необычный дизайн Lancia (Bertone) Stratos HF Zero. Автомобильные концепты могут вызывать самые разные эмоции: одни восхищают и завораживают, другие вызывают шквал негодования, а третьи и вовсе способны рассмешить.
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