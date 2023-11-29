День памяти жертв применения химического оружия проводится 30 ноября

Ежегодно 30 ноября мировое сообщество чтит память жертв химического оружия. Па­мятная дата ООН была установлена в ноябре 2005 года по инициативе участников Конференции государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении (КЗХО).