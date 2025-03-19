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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» набрал 98 очков в 68 играх и вновь вышел на 1-е место в общей таблице НХЛ. У «Виннипега» – 98 в 69

«Вашингтон» набрал 98 очков в 68 играх и вновь вышел на 1-е место в общей таблице НХЛ. У «Виннипега» – 98 в 69

«Кэпиталс» обыграли «Детройт» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ и догнали «Виннипег», уступивший «Ванкуверу» (2:6), по общему числу набранных очков.

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