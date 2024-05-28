Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

На Западе отмечают снижение числа «солдат удачи» в рядах ВСУ Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.