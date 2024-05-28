Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Андрей
    похоже на фейк.БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...
  • Вик Норд
    В общем то так,малоразумные,доверчивые,больные люди(деменция рассеянный склероз,и пр.),ну и просто тупые,именно ЭТОТ ...Хищники и жертвы
  • сергей гармашов
    Гнать  с России вместе с выводом этих...БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...

Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

Украина нравится наёмникам все меньше — убивают чаще, платят хуже, еще и бандеровцы деньги отбирают

На Западе отмечают снижение числа «солдат удачи» в рядах ВСУ Хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине, заявил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

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Комментарии
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Надежда
Вспомнились слова известного всем с детства Бармалея:&quot;Не ходите, дети, в Африку гулять!..&quot;))😆
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