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Меняется все, включая мозг: как 7 дней голодания перестраивают наш организм

Меняется все, включая мозг: как 7 дней голодания перестраивают наш организм

Может ли голодание в течение семи дней быть полезным для человеческого организма? В новаторском исследовании, которое проливает свет на вековую практику, европейские исследователи обнаружили, что человеческое тело претерпевает обширные и систематические изменения в нескольких органах всего через три дня воздержания от еды.

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