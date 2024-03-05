Меняется все, включая мозг: как 7 дней голодания перестраивают наш организм

Может ли голодание в течение семи дней быть полезным для человеческого организма? В новаторском исследовании, которое проливает свет на вековую практику, европейские исследователи обнаружили, что человеческое тело претерпевает обширные и систематические изменения в нескольких органах всего через три дня воздержания от еды.