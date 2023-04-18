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Лавров заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу

Лавров заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции в Венесуэле на вопрос о реакции Белого дома на заявления министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу.

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