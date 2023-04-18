Лавров заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции в Венесуэле на вопрос о реакции Белого дома на заявления министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу.