Лавров заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции в Венесуэле на вопрос о реакции Белого дома на заявления министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу.
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции в Венесуэле на вопрос о реакции Белого дома на заявления министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры по Украине, заявил, что США считают возможным выносить вердикты по любому поводу.
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