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SPLETNIK

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Бьянка Цензори опубликовала видео с Канье Уэстом

Бьянка Цензори опубликовала видео с Канье Уэстом

Бьянка Цензори показала совместное видео с Канье Уэстом. Ролик в своём инстаграме* она выложила на фоне недавних слухов о том, что пара расстаётся из-за проблем у 47-летнего рэпера.

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