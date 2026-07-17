БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 17 июля, главное: Еще один прорыв к Краматорску, ВСУ отодвинуты от Красного Лимана

Сводки СВО, 17 июля, главное: Еще один прорыв к Краматорску, ВСУ отодвинуты от Красного Лимана

1604-й день спецоперации. На Запорожском направлении бандеровцам всё хуже Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Кадрами с геолокацией зафиксированы продвижения ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения.

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