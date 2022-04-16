Курсанты военного учебного центра УрФУ приняли участие в научном семинаре «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва»

Курсанты военного учебного центра УрФУ приняли участие в научном семинаре «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва»

Курсанты, подготовившие наиболее интересные научные сообщения, были отмечены грамотами начальника учебного военного центра, а все выступавшие получили сертификаты участника.

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