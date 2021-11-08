Поляки о мигрантах с белорусской стороны: их нужно остановить любой ценой

Политика как она естьПолитикаПоляки о мигрантах с белорусской стороны: их нужно остановить любой ценой Да именно так. Их нужно остановить любой ценой, потому что, если они пересекут границу, это будет трагедией.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNKNatalia KulikНе надо было пускать изначально, ещё в 2015 году. Теперь их не остановить. Они будут лезть и лезть. Вот же каков исламский рай, если оттуда бегут к " неверным"ЛЮДМИЛА ХРАМОВАКак и везде "пресловутый человеческий фактор". Деньги решают все. Вот так и попали! Они ни один день собирались этой толпой. Мусульмане очень организованный народ. А наглости и коварства им не занимать. Вот так они расползаются по Европе. Устроили хаос в Германии, в России они тоже ведут себя не лучше. ДОЛЖНА БЫТЬ "ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ! и не в переНосном смысле.Вася ЗлоУ пшеков есть Освенцим,пусть селят их туда.Игорь ТихоновЯ одного не пойму - какого хрена их в Белоруссию запустили?? Теперь и у батьки проблемы будут и не малые. И чем они (эти т.н. "беженцы") отличаются от наших мигрантов? Те же стаи тараканов! Согласен, что это следствие той политики "демократизации" США и НАТО, которая проводилась в странах Азии, но тогда и пусть бы беженцы летели прямым ходом в ЕС, а не Белоруссию и (не дай Бог) в Россию..Регина ТолстоброваВсе зло, которое совершают поляки и совершили им и возвращается. И поделом.НШНина ШалеваДа гнать их беспрекословно в Европу!!! Это не наши мигранты. Наши они едут к нам работать из другой Азии, и то уже надоели... А эти церемонии играют на руку европейцам, вот они и сгоняют к нам бездомцев.. А мы опять безжалостные, не демократичные. ЧЕГО с НИми церемонится??? Гнать в Европу...НШНина ШалеваБудет очень глупо, если мы не выгоним чужаков в Европу!!! Потом все больше сядут у к нам на шею...Регина ТолстоброваНельзя их допускать ни в Беларусь, ни к нам.Комментировать
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