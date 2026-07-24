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Царьград

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Sun: Британские военные угнали танк и протаранили авто

Sun: Британские военные угнали танк и протаранили авто

Двое британских военнослужащих в состоянии сильного опьянения угнали танк с базы в Перхем Даун, Англия.

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