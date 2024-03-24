Станет отцом! Диму Билана ошарашили неожиданным известием

Певец услышал радостные новости спустя две неудачные попытки. Дима Билан Социальные сетиДима Билан на днях стал гостем шоу «Новая битва экстрасенсов», где узнал тайну смерти своего первого продюсера Юрия Айзеншписа.
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