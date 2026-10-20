В министерстве образования Нижегородской области редакции сайта pravda-nn.ru прокомментировали инцидент в дзержинской школе и сообщили подробности: в ходе урока один из учеников отреагировал на замечания педагога о некорректном поведении и грубом тоне, нанеся учителю телесные повреждения.