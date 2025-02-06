Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Анатолий Анатольев
    Да такие же ПРИЗЕРВАТИВЫ как и бандеровцы - используют и выбросят на свалку истории!!! ХИ-ХИ!Mysl Polska | Пол...
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Трамп принял «план победы» Зеленского и дает Украине оружие: взамен США забирают недра

Трамп принял «план победы» Зеленского и дает Украине оружие: взамен США забирают недра

БлокнотРУ Дональд Трамп, вероятно, окрыленный своими быстрыми победами над Колумбией и Панамой (за которой стоял Китай), решил подойти и к украинскому вопросу с точки зрения выгоды для США, как он ее понимает.

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