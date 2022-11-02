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18-летняя дочь Хайди Клум ответила на критику ее съемки с матерью в нижнем белье

18-летняя дочь Хайди Клум ответила на критику ее съемки с матерью в нижнем белье

Лени Клум заявила, что не обращает внимание на критику ее с матерью съемки для Intimissimi Фото: Theo Wargo / Getty Images Дочь немецкой модели Хайди Клум Лени ответила хейтерам, которые раскритиковали ее совместную с матерью съемку в нижнем белье.

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