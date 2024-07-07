Россия продолжает помогать Африке: В ЦАР правительственные войска и русские инструктора провели блестящую операцию

Рано утром 6 июля в ходе крупномасштабной военной операции под руководством FACA - Вооружённые силы ЦАР, и русских инструкторов к северо-западу от Бозума были уничтожены шесть боевиков и более десяти были ранены, сообщает телеграм-канал СОМБ ("Туристы" в Африке).