Chainalysis: Роль криптовалют в финансировании терроризма незначительна

В подробной статье в блоге Chainanalysis аналитики подчеркнули, что переводы в криптовалюте для финансирования терроризма составляют небольшую часть общего финансирования, поскольку террористы преимущественно полагаются на бумажные классические деньги.
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