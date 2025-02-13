Зеленский пригрозил США, что американские солдаты будут умирать в Европе

КИЕВ, 13 февраля, ФедералПресс. Обратившись к министру финансов США Скотту Бессанту, Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии со стороны России американские военные, находящиеся в Европе, могут столкнуться с серьезной угрозой.
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