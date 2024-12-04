Школьники поставили на аватарку фото мэра Чунского округа для успешной сдачи сочинения

В небольшом поселке Лесогорск Чунского района Иркутской области среди одиннадцатиклассников появился необычный тренд: установка фотографии главы Чунского района Николая Хрычова в качестве аватара в соцсетях.
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