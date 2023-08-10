У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозится штрафами

Удивительные дела происходят в мире. Весь мир собирается стайками, кучкуется по углам без нас, планируют мир без нас (или нас без остального мира – нужное подчеркнуть).
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