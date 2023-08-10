ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозится штрафами

У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозится штрафами

Удивительные дела происходят в мире. Весь мир собирается стайками, кучкуется по углам без нас, планируют мир без нас (или нас без остального мира – нужное подчеркнуть).

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Комментарии
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Гарий Щерба
Только и  СЛЫШНО  со  СТОРОНЫ ВЫРОДКОВ , РОССИЯ , ДАЙ ДАЙ и  ДАЙ ...!!!
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5 час.
Андрей Зайцев
Что ж такое, как же так!
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2 час.
Галина Светлая
Ну раз так просят, то надо дать... по щам и пинок в придачу.
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1 час.

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