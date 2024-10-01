Самые экстремистские идеи Нетаньяху воплощаются прямо сейчас. Никто не верил, но Армагеддон стал ещё ближе – Дугин

Алексей Тан

Лидеры Шиитского мира в недоумении, но в ещё большей растерянности пребывают сунниты, которые не могут никак не отреагировать на случившееся, - отмечает Дугин..... Прав!! Дугин... Вот только, сунниты и шииты... в толк взять не могут ... Изначально они, ЭТО КЛОН иудейский!!... и созданы они были... для борьбы (уничтожения) Христианства... позже ПРАВОСЛАВИЯ!!!... а сейчас их ЕВРЕИ предали, евреи "американские"... их самих "убивать" стали... ВОТ и оказалось, как в библии прописано... -"Не холодные и не горячие"... а как гнилушки "тёплые"... как и евреи, ни кому НЕ НУЖНЫЕ.... и они помнить должны... ИРАНцы... ЭТО Персы... загнанные в ислам... МЕЧОМ.... историю то знать и помнить надо!.