В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

В отраслях российской экономики, находившихся в 2022-2023 годах в фокусе господдержки, инфляционный отклик был сильнее, чем в прочих, заявили аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка, с данными которых ознакомился «Коммерсантъ».