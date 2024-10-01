В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

В отраслях российской экономики, находившихся в 2022-2023 годах в фокусе господдержки, инфляционный отклик был сильнее, чем в прочих, заявили аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка, с данными которых ознакомился «Коммерсантъ».
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