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Свежие комментарии

Подарок или взятка: разбираем нюансы.

Подарок или взятка: разбираем нюансы.

Можно ли должностным лицам принимать подарки? Как не вступить при этом в противоречие с антикоррупционным законодательством? Секретарь комиссии по противодействию коррупции в ОАО ´Белшина´ Олег БЕЛЬСКИЙ помог найти правильный ответ.

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