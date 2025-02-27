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Врач Черемушкин: лекарства могли повлиять на реакцию Буйнова в ДТП

Врач Черемушкин: лекарства могли повлиять на реакцию Буйнова в ДТП

Врач-онколог Евгений Черемушкин в разговоре с aif.ru допустил, что версия о влиянии гормонотерапии и приема препаратов от онкологии на реакцию народного артиста России Александра Буйнова в произошедшем ДТП имеет место быть.

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