WSJ: Египет отказался следить за безопасностью в Газе при поражении ХАМАС

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса обеспечить безопасность в секторе Газа в переходный период после возможного поражения движения ХАМАС и до прихода палестинской администрации.
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