Как избежать встречи с акулами в открытом море

Основные правила назвал ихтиолог Сергей Леонтьев Встреча с акулой в открытом море маловероятна, но таит в себе серьезную опасность, особенно при наличии крови в воде, рассказал ихтиолог Сергей Леонтьев в интервью «Вечерней Москве».
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