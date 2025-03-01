Как избежать встречи с акулами в открытом море

Основные правила назвал ихтиолог Сергей Леонтьев Встреча с акулой в открытом море маловероятна, но таит в себе серьезную опасность, особенно при наличии крови в воде, рассказал ихтиолог Сергей Леонтьев в интервью «Вечерней Москве».