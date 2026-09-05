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Воронежские новости

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Щенка енотовидной собаки достали из воды неравнодушные воронежцы

Щенка енотовидной собаки достали из воды неравнодушные воронежцы

Щенок енотовидной собаки – нечастый гость в городской среде. Однако именно такого зверька воронежцы заметили в водохранилище у Левого берега.

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