Экипажи штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ с помощью штурмовиков Су-25 ВКС России. По данным ведомства, экипажи Су-25 нанесли удары по опорным пунктам противника неуправляемыми авиационными ракетами.
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