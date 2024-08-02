Депутат Занко призвала создать реестр детей, появившихся на свет от доноров

В России необходимо создать специальный реестр с донорами и списком детей, рожденных от них. Это необходимо для предотвращения нарушений в этой сфере и сохранения разнообразного генофонда, заявила RT депутат Госдумы Ольга Занко.
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