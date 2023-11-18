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Новости УрФО

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“Закройте свои очаровательные ротики” Доброволец СВО из Красноярска Олег Лютых выступил против митингов о демобилизации

“Закройте свои очаровательные ротики” Доброволец СВО из Красноярска Олег Лютых выступил против митингов о демобилизации

«Девушки, не будите русское лихо или 17 год для вас покажется цветочками». Олег Лютых — доброволец из Красноярска, человек с историческим образованием, записал видеообращение для всех митингующих в Москве и крупных городах, с призывом успокоиться и не вносить сумятицу.

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