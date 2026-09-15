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Царьград

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Press TV: Израильская армия похитила иранскую журналистку на Западном берегу

Press TV: Израильская армия похитила иранскую журналистку на Западном берегу

Израильские военнослужащие похитили Накку Хамед, журналистку иранского телеканала Press TV, на Западном берегу Иордана близ Вифлеема.

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