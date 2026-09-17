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Татар-информ

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Более 1,4 тыс. проектов НПА Татарстана прошли экспертизу в 2026 году

Более 1,4 тыс. проектов НПА Татарстана прошли экспертизу в 2026 году

В Татарстане в первом полугодии 2026 года правовую и антикоррупционную экспертизу прошел 1 431 проект нормативного правового акта республиканского уровня.

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