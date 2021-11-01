Комсомольская правда

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Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к вакцине "Спутник V" у трижды привитых

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у граждан, которые трижды привились российской вакциной от коронавируса "Спутник V", нет жалоб на побочные действия.

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