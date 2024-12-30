Дополнительный вертолет может отправиться из Салехарда в Мужи 31 декабря

Авиакомпания «Ямал» планирует запустить дополнительный вертолетный рейс 31 декабря. Воздушное судно отправится из Салехарда в село Мужи, сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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