GOLD Day 4000 - 4700 sideway with CDC system Gold Futures COMEX_DL:GC1! kosol361019 GOLD Day 4000 - 4700 sideway with CDC system **Key Events This Week** * Fed hike pressures real yields → Gold drops to a 6-week low * DXY strengthens short-term, then weakens → Gold rebounds +2% * Central bank buying continues — Poland leads with +20t this year **Support** ~$4,300 (EMA21D) ~$4,150 (Key support) **Resistance** ~$4,420 (Weekly high) The next FOMC meeting is in 15/11.