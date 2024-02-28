Геймплей за Магического лучника в новом трейлере Dragon's Dogma 2 В новом трейлере ...

Геймплей за Магического лучника в новом трейлере Dragon's Dogma 2В новом трейлере компания Capcom демонстрирует игровой процесс за одного из доступных классов в предстоящем ролевом боевике Dragon’s Dogma 2 — Магического лучника.
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