Киев использовал оружие НАТО для удара по "ядерному щиту" России: Первые кадры британского беспилотника - источник

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 2,1K прочитали Несмотря на то что США публично не разрешили использовать своё оружие Киеву для ударов "вглубь России", это произошло как минимум один раз, сообщила французская газета.
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