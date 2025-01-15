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«Мощный прорыв по восточному фронту»: ВС РФ охватывают Покровск, перерезали трассу Покровск-Константиновка: Новости СВО, к утру 15 января 2025 г., свежие новости о ходе специальной операции России на Украине

«Мощный прорыв по восточному фронту»: ВС РФ охватывают Покровск, перерезали трассу Покровск-Константиновка: Новости СВО, к утру 15 января 2025 г., свежие новости о ходе специальной операции России на Украине

Свежие новости СВО к утру 15.01.25 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 15 января 2025 года.

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